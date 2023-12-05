Фінляндія збільшить виробництво боєприпасів і направить їх Україні

Фінляндія оголосила про намір збільшити виробництво артилерійських боєприпасів та поставляти їх в Україну. Про це у інтерв’ю газеті Iltalehti повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен (Antti Hakkanen).

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"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде прийнято найближчим часом", - сказав міністр.

Він також зауважив, що ймовірно, це питання буде вирішено до Різдва. Можна сказати, що українці, які ведуть боротьбу за своє існування, отримають від фіннів дуже цінний та необхідний подарунок.

"Плани готові. Зараз публікується план по значному збільшенню виробництва боєприпасів. Намір полягає в тому, щоб Україна отримала ще більшу підтримку, ніж зараз. Разом з тим ми будемо і надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - відмітив Антті Хяккянен.

За словами Хяккянена, Фінляндія звернулася не тільки до НАТО і до Європейського союзу, а і напряму до національних урядів європейських країн, із проханням збільшити військову допомогу Україні.

"Озброєння України являється для нас дуже важливим питанням. Головний пріоритет нашого впливу на ЄС і НАТО заключається в тому, щоб підштовхнути інші країни до збільшення виробництва боєприпасів", - зазначив міністр оборони Фінляндії.

Вартість розширення виробництва боєприпасів оцінюється десятками мільйонів євро.

Збройна допомога від ЄС: Україна ризикує недоотримати снаряди

На сьогоднішній день Україна має надзвичайно високу потребу в техніці та боєприпасах від західних партнерів. Вона продовжує покладатися на поставки, оскільки рівень споживання боєприпасів залишається дуже високим.

У березні цього року Європейський союз зобов'язався передати Україні загалом один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але ЄС, ймовірно, не зможе виконати свою обіцянку.