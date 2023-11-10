ЄС попередив, що навряд зможе передати Україні мільйон снарядів до березня, – Bloomberg

Європейська служба зовнішніх справ повідомила країнам-членам Євросоюзу, що блок, імовірно, не досягне мети з надання 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що представник Служби відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

Співрозмовники агентства кажуть, що деякі члени ЄС не бажають розкривати деталі поставок, і блок може попросити їх надати більше інформації, щоб мати повну картину. Це питання буде обговорено на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

Bloomberg пише, що постачання Україні боєприпасів стає ще більш актуальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво. Під час зустрічей цього тижня деякі країни ЄС відзначили, що поставки озброєння з Північної Кореї в РФ ще більше підкреслюють необхідність підвищення ефективності Євросоюзу.

Оскільки Україна готується до тривалої війни, будь-який дефіцит у Європі може стати критичним, якщо підтримка США уповільниться або президентська виборча кампанія наступного року призведе до зміни позиції.

Тим часом країни ЄС продовжують торгуватися щодо надання Україні подальшої військової підтримки та фінансової допомоги. А передача кількох фінансових пакетів призупинилася, оскільки європейські столиці вагаються та сперечаються.

Мільйон боєприпасів: допомога від ЄС

Євросоюз погодив надання Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців навесні поточного року.

Однак після досягнення консенсусу виникла суперечка щодо того, звідки ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Як наприкінці жовтня повідомляло Bloomberg, наступного року російські заводи поставлять 2 млн патронів, тим часом як Москва отримала боєприпаси з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів.

У ЄС сподівалися, що їхня спільна підтримка за обсягом зрівняється з Росією, і що Україна матиме перевагу завдяки кращим завдяки кращим стандартам західних снарядів і зброї. Але наразі ініціатива блоку щодо 1 млн снарядів досягла лише близько 30% від мети.