"Потрібні дуже швидко". Премʼєр Польщі наполягатиме на закупівлі снарядів для України за межами ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує переконувати інші країни Європейського Союзу в необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами блоку. Про це він заявив в інтервʼю RMF FM.

"У Брюсселі є такий секрет Полішинеля, що в Європі немає боєприпасів. Проте є декілька регіонів у світі, зокрема Південна Корея, Ізраїль, де цих снарядів набагато більше. Тому я сподіваюся, що наші спільні переговори з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією призведуть до швидкого придбання боєприпасів, тому що Україні ці боєприпаси потрібні тут і зараз", – висловився очільник уряду Польщі.

Проти закупівлі озброєння за межами ЄС наразі виступає Франція.

"Я буду переконувати їх, тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні, так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону", – сказав Моравецький.

Однак він додав, що на закупівлю зброї для України потрібна згода й країни-продавця, наприклад, Південної Кореї.

"З цього треба починати. Ми можемо це зробити тільки в тому випадку, якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, безумовно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за погодженням", – зауважив премʼєр.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупівлі артснарядів, щоб допомогти Україні.

20 березня Норвегія та 17 ​​країн блоку підписали проєкт спільної закупівлі боєприпасів. Пізніше до нього приєдналися ще кілька держав.

Передбачається, що ЄС закупить один мільйон снарядів для України протягом наступних 12 місяців. 23 березня лідери країн Європейського Союзу підтримали цю ініціативу.