Україні не вистачає техніки та боєприпасів для початку контрнаступу, - Зеленський

Сили оборони України не зможуть перейти до широкого контрнаступу та звільнити всі окуповані території доти, доки союзники не нададуть додаткової військової підтримки в тому об'ємі, який необхідний за оцінкою Києва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

"Ми поки не можемо почати. Без танків, артилерії та Himars ми не можемо відправити наших хоробрих солдатів на фронт", — сказав голова держави.

Військову ситуацію на сході України гарант оцінив як "не дуже хороша" через нестачу боєприпасів. Зеленський зазначив, що окупаційні сили щодня витрачають приблизно втричі більше боєприпасів, ніж українські захисники.

"Ми чекаємо на надходження боєприпасів від наших країн-партнерів. Якщо є політична воля, можна знайти способи допомогти нам. Ми перебуваємо в стані війни і не можемо чекати", — підкреслив президент.

Нагадаємо, що агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела ствержувало, що Україна планує розпочати контрнаступ у найближчі місяці з військами, які нещодавно пройшли навчання в Європі та США, з використанням нещодавно поставлених танків, бронетехніки та іншої зброї.

В цей же час стало відомо, що анонсований контрнаступ росіян зазнав поразки, не досягнувши поставлених цілей, військове командування країни-агресора вирішило перевести сили в оборону. Тепер окупанти готуються стримувати можливий український контрнаступ.