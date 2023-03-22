У США вважають, що росіяни незабаром спробують піти в новий наступ

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок заявив, що українці все ще відважно воюють у східному місті Бахмут, але ця територія “дуже погана”. Він вважає, що найближчі тижні будуть критичними у війні, і в США очікують, що російський президент Володимир Путін спробує здійснити ще один наступ і, можливо, в багатьох інших напрямках.

Та в адміністрації Байдена намагаються робити так, аби Україна мала все, що потрібно, повідомляє CNN.

"Ось 21 березня, а Бахмут досі не впав під руки росіян. Українці віддають перевагу цій боротьбі — росіяни чітко віддають перевагу цій боротьбі, і те, що ми будемо робити — це залишатися зосередженими на тому, щоб президент Зеленський мав те, що йому потрібно, де б він не вирішив битися. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми будемо зосереджені", — сказав Кірбі.

За його словами, майбутній контрнаступ України буде базуватися на використанні потужніших і досконаліших системах, які західні країни погодилися надіслати, включаючи танки та іншу броньовану техніку. США хочуть забезпечити все, щоб українці могли захистити себе від будь-якого нового російського наступу

"Ми повинні переконатися, що ми робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього. Саме тому вони (українські солдати - ред) нарощують навчання на такій зброї, як система ППО Patriot . Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще до цих критичних тижнів і місяців, які попереду", – сказав він.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вважають, що загальний темп російських наступальних операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.