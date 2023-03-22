В США считают, что россияне в скором времени попытаются пойти в новое наступление

Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник заявил, что украинцы все еще смело воюют в восточном городе Бахмут, но эта территория "очень плохая". Он считает, что ближайшие недели будут критическими в войне, и в США ожидают, что российский президент Владимир Путин попытается осуществить еще одно наступление и, возможно, по многим другим направлениям.

Но в администрации Байдена пытаются делать так, чтобы у Украины было все, что нужно, сообщает CNN.

"Вот 21 марта, а Бахмут до сих пор не упал под руки россиян. Украинцы предпочитают эту борьбу — россияне четко предпочитают эту борьбу, и то, что мы будем делать — это оставаться сосредоточенными на том, чтобы президент Зеленский имел то, что ему нужно , где бы он ни решил биться. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы будем сосредоточены", - сказал Кирби.

По его словам, будущее контрнаступление Украины будет базироваться на использовании более мощных и более совершенных систем, которые западные страны согласились прислать, включая танки и другую бронированную технику. США хотят обеспечить все, чтобы украинцы могли оградить себя от любого нового российского наступления

"Мы должны убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому. Именно поэтому они (украинские солдаты - ред) наращивают обучение на таком оружии, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы лучше до этих критических недель и впереди месяцев", – сказал он.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.