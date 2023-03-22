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В США считают, что россияне в скором времени попытаются пойти в новое наступление
Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник заявил, что украинцы все еще смело воюют в восточном городе Бахмут, но эта территория "очень плохая". Он считает, что ближайшие недели будут критическими в войне, и в США ожидают, что российский президент Владимир Путин попытается осуществить еще одно наступление и, возможно, по многим другим направлениям.
Но в администрации Байдена пытаются делать так, чтобы у Украины было все, что нужно, сообщает CNN.
"Вот 21 марта, а Бахмут до сих пор не упал под руки россиян. Украинцы предпочитают эту борьбу — россияне четко предпочитают эту борьбу, и то, что мы будем делать — это оставаться сосредоточенными на том, чтобы президент Зеленский имел то, что ему нужно , где бы он ни решил биться. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы будем сосредоточены", - сказал Кирби.
По его словам, будущее контрнаступление Украины будет базироваться на использовании более мощных и более совершенных систем, которые западные страны согласились прислать, включая танки и другую бронированную технику. США хотят обеспечить все, чтобы украинцы могли оградить себя от любого нового российского наступленияПодписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы должны убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому. Именно поэтому они (украинские солдаты - ред) наращивают обучение на таком оружии, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы лучше до этих критических недель и впереди месяцев", – сказал он.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.