В ISW объяснили, почему Пригожин заговорил о контрнаступлении ВСУ в апреле

Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин пытается создать информационные условия, чтобы оправдать неспособность своих боевиков завершить оцепление Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, Пригожин в интервью СМИ заявлял, что украинские военные готовятся к контрнаступлению на 5 направлениях – в Белгородской области, в районе Кременной, в районе Бахмута, в направлении Донецка и в Запорожской области. По его словам, эти операции начнутся якобы с середины апреля. Поэтому он призвал российские войска подготовиться к ним, накопив боеприпасы и технику.

По оценкам аналитиков, "вагнеровцы" предположительно проводят атаки на населенные пункты, которые легче захватить, поскольку их способность добиться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается.

"Описание Пригожиным неизбежных украинских контрнаступлений также означает, что он верит в то, что российские войска вскоре лишатся инициативы в пользу Украины и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать безуспешные наступательные операции в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Угледара", - говорится в сообщении.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.

Ранее в разведке Британии рассказали, что российское наступление в Угледаре Донецкой области притормозилось благодаря новой технике боя, которую применяют ВСУ. Полученные украинскими военными на вооружение дистанционные противоброневые минные системы RAAM помогли отразить несколько попыток штурма Угледара.