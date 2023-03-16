Разоблачены агенты РФ, которые "сливали" врагу позиции ВСУ под Бахмутом

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в результате спецоперации в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в состав вражеской агентуры входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения Теробороны ВСУ.

По указанию агрессора они собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении.

"В "зоне особого внимания" врага были маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов по украинской инфраструктуре для коррекции повторных вражеских ударов.

Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агенток во время выполнения ими разведывательной задачи.

"По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки. Установлено, что вербовку агенток он осуществлял через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа вооруженных сил РФ, в состав которого входит сын одной из фигуранток", – отмечают правоохранители.

В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

В ходе обысков по адресам проживания злоумышленниц обнаружены мобильные телефоны и ноутбук, которые они использовали для коммуникации с российским "куратором".

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), другому – по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении), движение или расположение Вооруженных Сил Украины). Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что сейчас идет расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности российской агентуры.

Ранее СБУ разоблачила новых участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в разных регионах Украины. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов.