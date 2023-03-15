Харьковчанин готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе масштабной спецоперации в Харькове. Он собирал для российской спецслужбы данные об украинских защитниках и сотрудниках СБУ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих сил обороны, которые находятся на территории областного центра.

С этой целью он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.

В "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.

"Задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации", - сообщают правоохранители.

В СБУ также добавляют, что вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский тайник со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П.

"Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал его родственник, проживающий на территории РФ. Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов потребовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу", – отмечают в СБУ.

Для коммуникации с ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили:

мобильный телефон с поличным с сотрудником фсб;

российский паспорт;

справку о пребывании на учете в бывшем генконсульстве России в г. Харьков.

"На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины российского агента, который в условиях войны проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Госпредатель проведет 15 лет за решеткой.