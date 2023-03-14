12 лет за решеткой проведет киллер, который готовил покушение на Резникова и Буданова (ФОТО)

К 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорен вражеский агент, который служил в "ЛНР" и планировал убийства украинских граждан по заказу спецслужб РФ. Злоумышленник готовился к ликвидации министра обороны Украины Алексея Резникова и руководителя военной разведки Кирилла Буданова.

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Об этом сообщили прессслужбы СБУ и Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, поддержавший в 2014 году вооруженную агрессию РФ против Украины. В составе террористической организации "ЛНР" боевик воевал на востоке Украины на стороне оккупантов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. От своих "кураторов" обвиняемый получил задачу организовать заказное убийство руководителя одного из украинских боевых подразделений.

По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины. Фото: СБУ

Это должно было стать "тестовым испытанием" перед покушением на руководителей оборонных ведомств Украины - министра обороны Резникова и руководителя ГУР Буданова.

За ликвидацию каждого из них российские "кураторы" обещали злоумышленнику от 100 до 150 тысяч долларов.

Контрразведчики СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали киллера на территории Волынской области в августе 2022 года.

В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину. Печерский районный суд Киева признал фигуранта виновным по следующим статьям УК Украины:

государственная измена (ст. 111);

приготовление к совершению убийства (ст. 14, ст. 27, ст. 115);



участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях (ст. 260);



участие в террористической организации (ст. 258-3).



Напомним, накануне к 15 годам заключения был приговорен российский агент, который в условиях войны проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В частности, он собирал информацию о воинах ВСУ, которые лечились в госпиталях Киевской области, а также искал потенциальных "жертв" для последующей вербовки ФСБ.