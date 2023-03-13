- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
15 лет за госизмену: СБУ разоблачила российского агента, который "продался" за должность
Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины российского агента, который в условиях войны проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Предатель проведет 15 лет за решеткой.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители выяснили, что бывшего проректора одного из медицинских вузов Киева завербовала российская ФСБ. Это произошло во временно оккупированном Крыму, куда мужчина переехал в 2020 году.
За месяц до начала полномасштабного вторжения РФ агент вернулся в Киев для выполнения вражеских задач. В частности, он собирал информацию о воинах ВСУ, которые лечились в госпиталях Киевской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этого, предатель искал потенциальных "жертв" для последующей вербовки ФСБ. С этой целью он устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными.
Действовал агент через бывших коллег и выпускников вуза, где раньше работал. К ним он обращался якобы по поводу подготовки диссертации.
За "хорошую работу" российские спецслужбы пообещали мужчине должность "заместителя министра здравоохранения" оккупационной администрации Крыма.
СБУ задержала злоумышленника в мае прошлого года при попытке передачи агентурной информации врагу.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и приговорил его к 15 годам заключения.
Напомним, ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника рашистов в ходе контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. Злоумышленник собирал разведданные об обороне региона.