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"Сдавал" рашистам места пребывания участников движения сопротивления: СБУ задержала пособника РФ (ВИДЕО)
Служба безопасности задержала приспешника РФ в ходе контрдиверсионных мер в Винницкой области. Им оказался неоднократно осужденный за тяжкие преступления житель Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, после захвата части южного региона, рецидивист добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.
Злоумышленник "сдавал" карательным отрядам рашистов местонахождение участников сопротивления и их семей. В первую очередь врага интересовали адреса, где приживали украинские военные, ранее участвовавшие в антитеррористической операции на востоке Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За свою "лояльность" он получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", предполагавший разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам.
После освобождения Херсона злоумышленник скрылся в Винницкой области под видом переселенца. Там он поселился в одном из приграничных с непризнанным Приднестровьем поселков и подыскивал "варианты" нелегального выезда за пределы Украины. Контрразведчики СБУ установили местонахождение фигуранта и своевременно задержали его.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевщины.