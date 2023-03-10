Распространяют режим Кремля на оккупированных территориях. СБУ сообщила о подозрении 10 руководителям "правительства Л/ДНР"

Служба безопасности Украины системно разоблачает преступления оккупационных администраций во временно захваченных районах востока Украины. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении 10 руководителям "правительства Л/ДНР".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, после полномасштабного вторжения они выполняют задачи Москвы по распространению кремлевского режима на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Одним из фигурантов является так называемый "министр агропромышленного комплекса ДНР", передавший на баланс российских монополий местные сельскохозяйственные предприятия. Также он принимал непосредственное участие в организации вывоза украинского зерна из региона в страну-агрессор.

Еще одной приспешницей врага является "первая заместитель министра здравоохранения ДНР" и ее подчиненная - глава "аппарата" фейкового ведомства. Злоумышленницы передали рашистам местные больницы под военные госпитали для раненых участников оккупационных группировок.

Вместе с этим сотрудники СБУ направили в суд обвинительные акты в отношении главы оккупационного "министерства здравоохранения" и двух его подчиненных - руководителей "юридического отдела" и "сектора общественной службы и кадров".

После 24 февраля прошлого года они незаконно перевели под юрисдикцию РФ более 20 захваченных медучреждений Мариуполя, Волновахи и Мангуша.

Другой фигурант – "экс-глава совета министров ЛНР". Это лицо координировало работу псевдоправительства. В частности, распоряжалось финансовой частью, организовывало поставки гуманитарки из РФ и распределяло ее между незаконными вооруженными формированиями "ЛНР". Сейчас он позиционирует себя как "лидер общественных мнений", оправдывает российское вторжение и призывает к участию в "спецоперации" РФ.

Также в суд направлено дело в отношении "министра" и "вице-министра угля и энергетики ДНР". Эти фигуранты занимаются перенастройкой топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора.

Кроме того, по материалам СБУ будут судить так называемую "вице-министерку образования и науки ЛНР", причастную к уничтожению украинских учебников и созданию "кадетских классов" под эгидой российской "юнармии".

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Украины. Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные меры по привлечению каждого из коллаборантов к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении 27 "депутатам народного совета" террористической организации "ЛНР", причастным к организации незаконного референдума во временно захваченных районах востока Украины.