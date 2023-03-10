Обманывали родственников погибших на войне защитников: СБУ разоблачила сделку

Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему в Одесской области. Дельцы выманивали деньги у родственников погибших украинских военнослужащих.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, подельники обещали семьям погибших воинов "содействие" в получении единовременной компенсации от государства.

За свои "услуги" хотели вознаграждение – 10 тысяч долларов. За эти средства мошенники обещали беспрепятственное оформление документов, необходимых для получения денежной помощи.

Фото: СБУ

Организатор преступной схемы уверял, что имеет серьезные связи в одной из воинских частей, с помощью которых решит вопрос оформления документов. При этом он намеренно рассказывал, что без его помощи получить денежную помощь не получится, поскольку выплаты якобы заблокированы.

Организатор попался во время получения половины "вознаграждения" - 5 тысяч долларов - от брата погибшего военнослужащего.

Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (по ч. 3 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до 8 лет заключения.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению других участников обородки.

Напомним, 1 марта киберспециалисты СБУ разоблачили преступную организацию, которая занималась выманиванием денег из украинских бизнесменов. Мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощь для ВСУ".