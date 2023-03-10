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СБУ официально сообщила о подозрении экс-руководству ГП "Антонов", чьи действия привели к уничтожению "Мрії" (ФОТО)
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему гендиректору ГП "Антонов", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности о подозрении в рамках расследования уничтожения самолета "Мрія" российскими оккупантами. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом 10 марта официально сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, накануне 24 февраля 2022 года тогдашние руководители ГП не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. В частности, чиновники прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.
Это помогло россиянам захватить стратегически важный аэродром, окрестные населенные пункты и уничтожение самолета АН-225 "Мрія".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрію", как и Украину, невозможно разрушить", - прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.
На основании собранных улик СБУ сообщила всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).
Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший заместитель гендиректора ГП "Антонов" объявлен в розыск. СБУ принимает комплексные меры для привлечения его к ответственности.
Напомним, в апреле 2022 года концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова. Впоследствии, в октябре СБУ сообщила о расследовании обстоятельств уничтожения "Мрії". В частности, следствие заинтересовалось, почему руководство госпредприятия не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.