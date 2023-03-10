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СБУ официально сообщила о подозрении экс-руководству ГП "Антонов", чьи действия привели к уничтожению "Мрії" (ФОТО)

Уничтожение "Мрії", задержание экс-руководства ГП "Антонов", СБУ
СБУ установила причастность руководства ГП "Антонов" к уничтожению "Мрії". Фото: преслужба СБУ

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему гендиректору ГП "Антонов", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности о подозрении в рамках расследования уничтожения самолета "Мрія" российскими оккупантами. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом 10 марта официально сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, накануне 24 февраля 2022 года тогдашние руководители ГП не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. В частности, чиновники прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.

Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ
Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ
СБУ сообщает бывшему руководству ГП "Антонов" о подозрении по делу об уничтожении "Мрії". Фото: пресс-служба СБУ
Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ
СБУ сообщает бывшему руководству ГП "Антонов" о подозрении по делу об уничтожении "Мрії". Фото: пресс-служба СБУ
Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ
СБУ сообщает бывшему руководству ГП "Антонов" о подозрении по делу об уничтожении "Мрії". Фото: пресс-служба СБУ
Уничтожение "Мрії", задержание экскеровщиков ГП "Антонов", СБУ
СБУ сообщает бывшему руководству ГП "Антонов" о подозрении по делу об уничтожении "Мрії". Фото: пресс-служба СБУ

Это помогло россиянам захватить стратегически важный аэродром, окрестные населенные пункты и уничтожение самолета АН-225 "Мрія".

"Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что "Мрію", как и Украину, невозможно разрушить", - прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.

На основании собранных улик СБУ сообщила всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).

Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший заместитель гендиректора ГП "Антонов" объявлен в розыск. СБУ принимает комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Напомним, в апреле 2022 года концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова. Впоследствии, в октябре СБУ сообщила о расследовании обстоятельств уничтожения "Мрії". В частности, следствие заинтересовалось, почему руководство госпредприятия не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.

Автор:
Вита Молодан