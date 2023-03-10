СБУ офіційно повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії" (ФОТО)

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишнім гендиректору ДП "Антонов", його заступнику та начальнику підрозділу з авіабезпеки про підозру у межах розслідування про знищення літака "Мрія" російськими окупантами. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

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Про це 10 березня офіційно повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, передодні 24 лютого 2022 року тодішні керівники ДП не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Зокрема, посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

СБУ повідомляє колишньому керівництву ДП "Антонов" про підозру по справі про знищення "Мрії". Фото: пресслужба СБУ СБУ повідомляє колишньому керівництву ДП "Антонов" про підозру по справі про знищення "Мрії". Фото: пресслужба СБУ СБУ повідомляє колишньому керівництву ДП "Антонов" про підозру по справі про знищення "Мрії". Фото: пресслужба СБУ СБУ повідомляє колишньому керівництву ДП "Антонов" про підозру по справі про знищення "Мрії". Фото: пресслужба СБУ

Це допомогло росіянам захопити стратегічно важливий аеродром, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія".

"Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо "Мрію", як і Україну, неможливо зруйнувати", - прокоментував голова СБУ Василь Малюк.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Двом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов" оголошено у розшук. СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, у квітні 2022 концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова. Згодом, у жовтні СБУ повідомила про розслідування обставин знищення "Мрії". Зокрема, слідство зацікавилося, чому керівництво держпідприємства не вжило усіх необхідних заходів для збереження літака.