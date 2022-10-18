Посадовці ДП "Антонов" не вжили необхідних заходів для збереження літака "Мрія" - СБУ

Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства "Антонов" попри застереження державних органів не убезпечили найбільший в світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" від знищення під час російського вторгнення.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України встановлює усі обставини знищення літака АН-225 "Мрія" і зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для його збереження. Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків.

Правоохоронці провели низку обшуків у рамках розслідування. Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.

Крім того, СБУ підозрює колишнього керівника держпідприємства "Антонов" в організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.

Колишньому керівнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Російські війська обстріляли аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області 27 лютого, тоді в результаті удару згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Нагадаємо, ДП "Антонов" вже готує план та шукає фінансування для відновлення літака Ан-225 "Мрія", який знищили російські загарбники.

Літак планують збудувати відповідно до сучасних та перспективних норм льотної придатності, також він буде обладнаний відповідно до переліку виконуваних завдань.