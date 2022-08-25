Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало компанії мільярд гривень збитків

Екскерівництво державного підприємства "Антонов" завдало компанії близько мільярда гривень збитків за півтора року.

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Про це заявив в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов.

"Компанії завдано збитків більш ніж на 16,5 млн грн. Через бездіяльність колишнього керівництва підприємство недоотримало понад 840 млн грн. Сума необґрунтованих додаткових витрат становила майже 51 млн грн. Загалом аудит встановив фінансові порушення майже на мільярд грн", – завив Гаврилов.

За його словами, після отримання результатів держаудиту ДП "Антонов" прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.

Серед зафіксованих порушень – завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.

"Авіаційне пальне закуповувалося не у виробників, а у посередників. У результаті підприємство переплатило близько 9 млн грн. Підприємство також придбало комп'ютерний томограф за 23,5 млн грн, який більше року не використовувався", – зауважив Гаврилов.

Він додав, що значних збитків ДП "Антонов" зазнало через вторгнення РФ внаслідок знищення частини повітряного флоту та об'єктів інфраструктури аеропорту у Гостомелі.

Нагадаємо, держконцерн "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора ДП.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - пояснили в "Укроборонпром".

Нове керівництво "Антонова" 3 травня ініціювало державний фінансовий аудит діяльності компанії.

За даними ГК "Укроборонпром", внаслідок ворожих дій Росії розгромлено базу (НП "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та флагман світового авіаційного флоту Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України. На адресу колишнього керівництва підприємства лунали обвинувачення у тому, що вони могли завчасно евакуювати "Мрію", Ан-26 та Ан-74, проте керівництво їх спростовувало.

ДП "Антонов" - провідний український розробник та виробник авіатехніки, що з 2015 року за рішенням уряду входить до держконцерну "Укроборонпром".