Присвоили более 3 млн грн: мошенники "от имени" местных властей "собирали" деньги для ВСУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили преступную организацию, которая занималась выманиванием денег из украинских бизнесменов. Мошенники представлялись чиновниками местных властей и просили у предпринимателей "помощи для ВСУ".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленникам удалось присвоить более 3 млн грн.

В ходе серии спецопераций СБУ и Нацполиции в Киеве, Днепре и Херсонской области схему удалось ликвидировать.

Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины.

К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины.

Из-за собственных связей они подыскивали представителей компаний, работающих в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей.

После этого рассылали им фейковые письма от имени председателей областных, городских и районных военных администраций. В них просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от оборотов компании.

Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов были обнаружены черновые записи и мобильные телефоны с доказательствами сделки.

Также изъяты десятки банковских карт,через которые злоумышленники снимали полученные преступным путем деньги.

"Сейчас задержаны 5 участников схемы. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора сделки, который скрывается на временно оккупированной части востока Украины", - отметили в СБУ.

Всем десятерым фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное преступной организацией).

В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ заблокировала мошенническую схему, позволяющую грабить украинские банки. Злоумышленники работали в интересах РФ и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 млн. грн.