СБУ задержала в Харькове банду "черных риелторов", которой помогал полицейский: все подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции заблокировали деятельность преступной организации, специализировавшейся на незаконном завладении недвижимым имуществом Харьковской области.

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Как сообщают в облуправлениях спецслужбы и полиции, в состав группировки входило шесть человек во главе с известным в городе уголовным авторитетом - ранее судимым 45-летним мужчиной, который имеет влияние на криминогенную ситуацию в городе, и его 41-летним сообщником.

Двое руководителей разрабатывали планы преступной деятельности, но осознавая сложность самостоятельной реализации, начали привлекать и знакомых местных жителей. В дальнейшем все функции четко распределялись между всеми участниками.

Согласно разработанному плану, они подыскивали жертв среди уязвимых слоев населения, имеющих в собственности недвижимое имущество. Пострадавших вводили в заблуждение и создавали благоприятные условия для осуществления ими продажи недвижимости, прибегая к запугиванию, физическому насилию и лишению свободы.

Чтобы реализовать план, участники организации помогали подготовить недвижимость к продаже, гасили долги и дооформляли необходимые документы на право собственности. Затем злоумышленники находили реальных или фиктивных покупателей, заключали с потерпевшими договор на отчуждение имущества и присваивали его или средства, полученные от его продажи.

Деньги распределялись организаторами между всеми соучастниками в заранее оговоренных частях, которые определялись руководителями преступной организации в зависимости от объема выполненных работ.

Среди случаев насильственного отъема жилья правоохранители указывают на случай, когда одна из участниц группы под видом сотрудницы социальной службы вошла в доверие к 71-летнему пенсионеру и оформила с ним фиктивный брак.

После этого злоумышленники насильно вывезли мужчину в другое жилище с худшими условиями и, применяя физическое насилие, заставили отказаться от квартиры в пользу другого человека. Впоследствии квартиру пенсионера по фиктивным документам продали, а прибыль разделили между собой.

По подобной схеме фигуранты завладели и жильем 42-летнего харьковчанина: силой заставили передать квартиру в чужую собственность, а самому переехать в дом с плохими бытовыми условиями за пределами города.

Еще одной жертвой злоумышленников стал 45-летний житель Харькова, имеющий проблемы с психическим здоровьем. Сообщники силой удерживали мужчину в гаражном помещении, а его квартиру по поддельным документам переоформили на других владельцев. Кроме того, аферисты по имени потерпевшего зарегистрировали фирму для дальнейшего использования в своих нуждах.

Более того, оказалось, что к деятельности мошенников был причастен один из сотрудников полиции Харьковской области. Правоохранители провели 25 обысков и обнаружили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность лиц, и правоучредительные документы на недвижимость потенциальных потерпевших.

Кроме того, были найдены наличные средства в разной валюте, полученные от указанной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, автомобили, а также средства поражения (на опубликованном фото изображена граната) и пакет с марихуаной, по которым после экспертизы будет решен вопрос о дополнительной квалификации деятельности фигурантов.

Пока же им сообщено о подозрении по части 2 статьи 255 Уголовного кодекса (создание, руководство, участие в преступной организации), частями 3 и 4 статьи 190 (мошенничество) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ДВБ Нацполиции Фото: ДВБ Нацполиции Фото: ДВБ Нацполиции Фото: ДВБ Нацполиции

Участники преступной группировки были задержаны благодаря слаженным действиям работников УСБУ, ДВБ, следователей ГУНП при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, роты полиции особого назначения и спецподразделения "Альфа" СБУ. Также из "плена" аферистов был освобожден мужчина, которого заговорщики удерживали против его воли.