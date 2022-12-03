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Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ задержала еще трех членов банды, под видом правоохранителей занимавшихся разбоем на Харьковщине

СБУ задержала еще трех членов банды, под видом правоохранителей занимавшихся разбоем на Харьковщине

Сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали трех членов банды, которые под видом правоохранителей совершали разбойные нападения и грабили жилье в Харьковской области.

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Как сообщает областное управление СБУ, один из них, 25-летний харьковчанин, в августе вместе с другим участником преступной группы ночью ворвались в квартиру местного жителя и, угрожая огнестрельным оружием, избили хозяина, требуя у него деньги.

Не найдя желанного, злоумышленники связали мужчину, вывезли в лесопосадку, где после очередного избиения прострелили ему из пистолета обе ноги и бросили на произвол судьбы.

Двое других злоумышленников, возрастом 26 и 31 год, в сентябре совершили разбойное нападение на двух мужчин - отца и сына. Злоумышленники ворвались во двор частного дома в бывшем Великобурлукском районе, избили хозяев и завладели их деньгами в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 115 тысяч гривен, а также золотыми украшениями и мобильным телефоном.

Установлено, что все эти преступления злоумышленники совершали, будучи одетыми в военную форму и вооруженными огнестрельным оружием.

Каждому из трех участников преступной группы сообщено о подозрении по части 4 статьи 187 (разбой по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, соединенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме этого, 25-летнему злоумышленнику объявлено подозрение еще и по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору, группой лиц по применению оружия).

Документирование преступной деятельности осуществляли сотрудники УСБУ в Харьковской области совместно с областным управлением стратегических расследований полиции и следователями полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Фото 2 — СБУ задержала еще трех членов банды, под видом правоохранителей занимавшихся разбоем на Харьковщине
Фото 3 — СБУ задержала еще трех членов банды, под видом правоохранителей занимавшихся разбоем на Харьковщине

Отметим, что в сентябре СБУ сообщала о задержании пяти членов мощной преступной группировки, которая под видом представителей самой спецслужбы совершала вооруженные налеты на дома граждан и "выбивала" из них деньги и другие ценные вещи. Нападавшие запугивали людей оружием, применяли насилие и угрозы физической расправы. Таким образом, в настоящее время задержано по крайней мере восемь членов банды.

Автор:
Тимофей Беспятов