СБУ задержала еще трех членов банды, под видом правоохранителей занимавшихся разбоем на Харьковщине

Сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали трех членов банды, которые под видом правоохранителей совершали разбойные нападения и грабили жилье в Харьковской области.

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Как сообщает областное управление СБУ, один из них, 25-летний харьковчанин, в августе вместе с другим участником преступной группы ночью ворвались в квартиру местного жителя и, угрожая огнестрельным оружием, избили хозяина, требуя у него деньги.

Не найдя желанного, злоумышленники связали мужчину, вывезли в лесопосадку, где после очередного избиения прострелили ему из пистолета обе ноги и бросили на произвол судьбы.

Двое других злоумышленников, возрастом 26 и 31 год, в сентябре совершили разбойное нападение на двух мужчин - отца и сына. Злоумышленники ворвались во двор частного дома в бывшем Великобурлукском районе, избили хозяев и завладели их деньгами в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 115 тысяч гривен, а также золотыми украшениями и мобильным телефоном.

Установлено, что все эти преступления злоумышленники совершали, будучи одетыми в военную форму и вооруженными огнестрельным оружием.

Каждому из трех участников преступной группы сообщено о подозрении по части 4 статьи 187 (разбой по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, соединенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме этого, 25-летнему злоумышленнику объявлено подозрение еще и по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору, группой лиц по применению оружия).

Документирование преступной деятельности осуществляли сотрудники УСБУ в Харьковской области совместно с областным управлением стратегических расследований полиции и следователями полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Отметим, что в сентябре СБУ сообщала о задержании пяти членов мощной преступной группировки, которая под видом представителей самой спецслужбы совершала вооруженные налеты на дома граждан и "выбивала" из них деньги и другие ценные вещи. Нападавшие запугивали людей оружием, применяли насилие и угрозы физической расправы. Таким образом, в настоящее время задержано по крайней мере восемь членов банды.