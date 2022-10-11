СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины в результате спецоперации ликвидировала в Харьковской области две группы диверсантов частной военной компании "Вагнер".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев ЦСО "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у врага: один - 200-й, еще четыре - захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе - об устроенных оккупантами тюрьмах для украинцев.

Уникальные кадры о том, как прошла спецоперация и ее последствия – смотрите в видео.

Напомним, СБУ в ходе спецоперации в Киеве нейтрализовала мощную криминальную группировку, функционировавшую как "силовая ячейка" запрещенной партии "ОПЗЖ". Участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киви.