СБУ сообщила о подозрении белорусу, пришедшему наемником воевать против Украины

По материалам Службы безопасности подозрение за наемство получил гражданин республики Беларусь, приехавший убивать украинцев в составе российской частной компании "Редут".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что гражданин Беларуси ранен и находится в украинском плену, куда попал во время контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.

"Как установили следователи СБУ, 22-летний белорус сам вышел на российскую частную военную компанию в июле 2022 года. Ему предложили приехать в РФ и уже 19 июля наемник подписал контракт на прохождение военной службы с ЧВК "Редут" в должности пулеметчика", - отмечают в СБУ.

Сообщается, что 21 июля наемник прибыл в Изюм Харьковской области, где получил оружие и начал воевать.

В августе его передислоцировали в с. Сватово Луганской области, а затем в с. Коровий Яр Лиманского района Донецкой области. Там он продолжил выполнять план РФ по захвату территории Украины.

Благодаря контрнаступлению ВСУ преступная деятельность наемника была прекращена и 19 сентября он попал в плен.

"Сейчас с боевиком работают следователи СБУ. Его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемство). Белорусу грозит до 10 лет лишения свободы", - отметили в СБУ.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.