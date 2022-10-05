Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ задержала корректировщиков вражеского огня по позициям ВСУ

СБУ задержала корректировщиков вражеского огня по позициям ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила двух гражданок Украины, которые передавали представителям РФ информацию о местах дислокации украинских защитников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения ВСУ в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

"У одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ на Одесщине. Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар", - отмечают правоохранители.

Фото 2 — СБУ задержала корректировщиков вражеского огня по позициям ВСУ

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных.

Еще одну вражескую приспешницу задержали в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

"Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее "связным" был участник террористической организации "ДНР", который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности", - сообщили в СБУ.

Фото 3 — СБУ задержала корректировщиков вражеского огня по позициям ВСУ

Отмечается, что следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ задержала российского агента, который скрыто фотографировал защитников Одессы. Им оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Автор:
Светлана Манько