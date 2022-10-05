СБУ задержала корректировщиков вражеского огня по позициям ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила двух гражданок Украины, которые передавали представителям РФ информацию о местах дислокации украинских защитников.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения ВСУ в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

"У одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ на Одесщине. Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар", - отмечают правоохранители.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных.

Еще одну вражескую приспешницу задержали в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

"Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее "связным" был участник террористической организации "ДНР", который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ задержала российского агента, который скрыто фотографировал защитников Одессы. Им оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.