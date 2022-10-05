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Преступность
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СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области

СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборантов, принявших участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Два коллаборанта уже получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, – сообщено о подозрении заочно.

По материалам следствия, "беглянкой" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.

Фото 2 — СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области

Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, "разгоняли" фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит.

Фото 3 — СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области
Фото 4 — СБУ разоблачила агентов РФ, которые готовили псевдореферендум в Николаевской области

Относительно них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Организатору псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях. Им светит до 15 лет лишения свободы.

Автор:
Светлана Манько
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