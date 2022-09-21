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В Харькове поймали банду разбойников, устроившую ограбление под видом СБУ: у них нашли арсенал оружия
В Харькове задержали, сообщили о подозрении и арестовали шестерых членов преступной группировки, которая 16 сентября совершила ограбление на одном из местных складов. Об этом сообщает областная прокуратура.
Злоумышленники под видом сотрудников Службы безопасности Украины, угрожая находившемуся на складе мужчине применением огнестрельного автоматического оружия, избили его и забрали деньги, ювелирные украшения и документы. Однако далеко убежать им не удалось, и они были пойманы с поличным.
У бандитов и по местам их проживания правоохранители изъяли переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой, 4 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами и стартовыми двигателями к ним, 31 единицу оружия, 79 магазинов с боеприпасами к ней, 91 взрывной боеприпас и 11 700 патронов разного калибра.
Также изъята защитная амуниция и тактическое снаряжение с символикой правоохранительного органа. Кроме того, некоторые из участников пытались скрыть наличие у них оружия, однако были задержаны при попытке вывезти его.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Четверым задержанным сообщили о подозрении в разбое, соединенном с проникновением в помещение и совершенном в условиях военного положения (часть 4 статьи 187 Уголовного кодекса), двое других подозреваются в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения (часть 1 статьи 2).
Киевский районный суд Харькова по ходатайству областной прокуратуры решил взять задержанных под стражу. Впрочем, один из них подозреваемых был отправлен под домашний арест в связи с тем, что ему всего 17 лет.
В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления. Расследование ведет Главное управление полиции Харьковской области при оперативном сопровождении облуправления СБУ и облуправления стратегических расследований полиции.