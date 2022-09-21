В Харькове поймали банду разбойников, устроившую ограбление под видом СБУ: у них нашли арсенал оружия

В Харькове задержали, сообщили о подозрении и арестовали шестерых членов преступной группировки, которая 16 сентября совершила ограбление на одном из местных складов. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Злоумышленники под видом сотрудников Службы безопасности Украины, угрожая находившемуся на складе мужчине применением огнестрельного автоматического оружия, избили его и забрали деньги, ювелирные украшения и документы. Однако далеко убежать им не удалось, и они были пойманы с поличным.

У бандитов и по местам их проживания правоохранители изъяли переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой, 4 ручных противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами и стартовыми двигателями к ним, 31 единицу оружия, 79 магазинов с боеприпасами к ней, 91 взрывной боеприпас и 11 700 патронов разного калибра.

Также изъята защитная амуниция и тактическое снаряжение с символикой правоохранительного органа. Кроме того, некоторые из участников пытались скрыть наличие у них оружия, однако были задержаны при попытке вывезти его.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Четверым задержанным сообщили о подозрении в разбое, соединенном с проникновением в помещение и совершенном в условиях военного положения (часть 4 статьи 187 Уголовного кодекса), двое других подозреваются в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения (часть 1 статьи 2).

Киевский районный суд Харькова по ходатайству областной прокуратуры решил взять задержанных под стражу. Впрочем, один из них подозреваемых был отправлен под домашний арест в связи с тем, что ему всего 17 лет.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления. Расследование ведет Главное управление полиции Харьковской области при оперативном сопровождении облуправления СБУ и облуправления стратегических расследований полиции.