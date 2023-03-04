Организовывали псевдореферендум в Луганской области: сообщено о подозрении 27 "депутатам народного совета ЛНР"

Служба безопасности сообщила о подозрении 27 "депутатам народного совета" террористической организации "ЛНР", причастным к организации незаконного референдума во временно захваченных районах востока Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, в сентябре 2022 года эти "депутаты" проголосовали за так называемый "закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ". После этого они публично призывали местных жителей к участию в фейковом плебисците.

По данным следствия, в коллаборационной деятельности подозревается "депутат", одновременно являющийся руководителем созданной агрессором "Федерации профсоюзов ЛНР". По указанию Москвы он обязывал глав профсоюзных организаций агитировать рабочих местных предприятий за поддержку "присоединения" региона к составу России.

Еще одна злоумышленница координировала работу незаконных "избиркомов" в захваченных городах Антрацитовского района Луганской области. Кроме того, она лично призвала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу Кремля.

Этим и другим фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Всего СБУ установила личности уже более 90 организаторов фейкового референдума в Луганской области.

В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной части востока Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины во время стабилизационных мер на деоккупированной территории Херсонской области задержала еще четырех организаторов российского псевдореферендума по "присоединению" региона к РФ.