СБУ задержала в Харьковской области экс-сотрудника оккупационной администрации, ответственного за агитацию

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области задержало мужчину, который во время оккупации местности Россией устроился на работу в администрацию захватчиков и отвечал за вопросы агитации.

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Как сообщают в спецслужбе, фигурант в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно пошел на сотрудничество с врагом и стал "главным специалистом сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района".

"В этой должности он организовывал и проводил мероприятия политического характера, осуществлял информационную деятельность в сотрудничестве с оккупантами, направленную на поддержку государства-агрессора и оккупационной администрации", - указывают в СБУ.

Установлено, что злоумышленник был ответственен за сбор информации об агитационных помещениях, стендах, флагштоках и местах расположения избирательных комиссий на территории бывшего Шевченковского района.

Кроме того, он лично производил осмотр помещений для проведения в дальнейшем "референдума о присоединении" украинской территории к государству-агрессору, а также распространял среди населения газету "Харьков Z".

"По данным следствия, эта газета содержала лживую российскую пропаганду, что якобы РФ и ее вооруженные силы не являются врагом Украины, будто рашисты с заботой относятся к жителям оккупированных территорий и оказывают им всяческую помощь и поддержку, пропагандировали легитимность оккупаций" - указывают в СБУ.

Как квалифицировали в ведомстве, материалы этих газет отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины, навязывали читателям негативное отношение к украинскому государству, стремясь посеять в обществе недоверие к органам государственной власти Украины и ее Вооруженным силам.

После освобождения части региона злоумышленник пытался скрыться от правосудия, однако СБУ установила его местонахождение и задержала. Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса (информационная деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.