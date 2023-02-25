Старосту поселка под Харьковом, которую СБУ заподозрила в госизмене, хотят освободить от ответственности

Харьковская областная прокуратура инициирует увольнение ответственности за государственную сразу старосты поселка Казачья Лопань Дергачевской общины Харьковской области Людмилы Вакуленко.

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Об этом сообщил на брифинге 24 февраля руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, передает "Суспільне". По его словам, по результатам досудебного расследования прокурором планируется направить в суд ходатайство в порядке части 3 статьи 111 Уголовного кодекса для освобождения указанного лица от ответственности.

Отметим, что эта норма предусматривает, что гражданин освобождается от уголовной ответственности, если во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей он не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Напомним, что в мае управление Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщило Вакуленко о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УК). За это предусмотрено лишение свободы – на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, к тому же с конфискацией имущества.

В сообщении спецслужбы говорилось, что "женщина перешла на сторону врага, проводит работу по налаживанию поставок так называемой "гуманитарной помощи" из РФ и освещает это в российских СМИ, вербует из числа местного населения лиц, которые смогут работать в интересах агрессора".

В октябре, уже после освобождения Казачьей Лопани от российской оккупации, Фильчаков заявил, что в отношении Вакуленко у следствия есть "противоречивая информация", которая должна быть проверена. По словам прокурора, старосту никто не задерживал и продолжает находиться на рабочем месте.