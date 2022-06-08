Глава оккупационной администрации РФ в Харьковской области и 7 его подельников получили подозрения в госизмене

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области заочно сообщило о подозрении в госизмене восьми лицам, принявшим участие в мероприятии по избранию руководителя оккупационной администрации части Харьковской области, подконтрольной российским войскам.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, им вменяют государственную измену, совершенную в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса).

Установлено, что в Купянске 3 июня городской голова Геннадий Мацегора, который с начала оккупации города поддерживает российских военных, подписал протокол заседания о создании "временной гражданской администрации Харьковской области" и избрании ее руководителя.

По результатам проведения заседания возглавил данный пророссийский орган уже подозреваемый в госизмене и коллаборационной деятельности бывший заместитель начальника Дергачевского райуправления милиции Виталий Ганчев.

"Именно он оказывал помощь участникам военных формирований РФ по поиску проживающих в поселке Казачья Лопань лиц, участвовавших в АТО/ООС, местных волонтеров и активистов, а также наладил обеспечение российских военнослужащих спецтехникой для строительства блокпостов", - говорится в сообщении.

На указанном мероприятии присутствовало еще шесть человек, которые активно поддерживали создание незаконного органа и подписали протокол заседания. Одному из присутствующих 4 мая этого года также было сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности. Речь идет о Владиславе Соколове, возглавившем местную российскую оккупационную администрацию в Изюме.

Отмечается, что он проводит совместную с оккупационными войсками РФ работу по налаживанию переподключения коммунальных коммуникаций Казачья Лопань к коммуникационным линиям РФ, а также организовал и проводил среди местных жителей выдачу "гуманитарной помощи" военными РФ и наладил освещение указанных событий в федеральных российских СМИ.

Подозреваемыми по этому делу, кроме упомянутых, являются также Максим Губин, Екатерина Водолажская, Валерий Иванов, Владислав Соколов, Александр Слисаренко и Ирина Осадчая.

Напомним, что ранее подозрение по той же статье получила и староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко. Мацегоре же подозрение в госизмене отправляли и раньше, но тогда это касалось непосредственно его решения о пропуске российских военных в Купянск.

Кроме того, в госизмене подозревают и заместителя начальника Купянского райотдела полиции Наталью Шевченко, которая вместе с Мацегорой пошла на сотрудничество с российскими оккупантами.