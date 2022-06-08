Голова окупаційної адміністрації РФ у Харківській області та 7 його спільників отримали підозри в держзраді

Управління Служби безпеки України в Харківській області заочно повідомило про підозру у держзраді восьми особам, які взяли участь у заході щодо обрання керівника окупаційної адміністрації частини Харківської області, підконтрольної російським військам.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, їх звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу).

Встановлено, що у Куп'янську 3 червня міський голова Геннадій Мацегора, який з початку окупації міста підтримує російських військових, підписав протокол засідання про створення "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та обрання її керівника.

За результатами проведення засідання очолив цей проросійський орган уже підозрюваний у держзраді та колабораційній діяльності колишній заступник начальника Дергачівського райуправління міліції Віталій Ганчев.

"Саме він надавав допомогу учасникам військових формувань РФ з пошуку осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів і активістів, що проживають у селищі Козача Лопань, а також налагодив забезпечення російських військовослужбовців спецтехнікою для будівництва блокпостів", - йдеться в повідомленні.

На вказаному заході були присутні ще шестеро осіб, які активно підтримували створення незаконного органу та підписали протокол засідання. Одному з присутніх 4 травня цього року також було повідомлено про підозру у держзраді та колабораційній діяльності.Мова йде про Владислава Соколова, який очолив місцеву російську окупаційну адміністрацію в Ізюмі.

Наголошується, що він проводить спільну з окупаційними військами РФ роботу з налагодження перепідключення комунальних комунікацій Козача Лопань до комунікаційних ліній РФ, а також організував та проводив серед місцевих жителів видачу "гуманітарної допомоги" військовими РФ та налагодив висвітлення зазначених подій у федеральних російських ЗМІ.

Підозрюваними у цій справі, окрім згаданих, є керівник окупаційної адміністрації Козачої Лопані Максим Губін, а також Катерина Водолажзька, Валерій Іванов, Олександр Слісаренко та Ірина Осадча.

Нагадаємо, що раніше підозру за тією самою статтею отримала і староста Козачої Лопані Людмила Вакуленко. Мацегорі ж підозру в держзраді відправляли і раніше, але тоді це стосувалося безпосередньо його рішення про пропуск російських військових у Куп'янськ.

Крім того, у держзраді підозрюють і заступницю начальника Куп'янського райвідділу поліції Наталю Шевченко, яка разом із Мацегорою пішла на співпрацю з російськими окупантами.