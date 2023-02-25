Старосту селища під Харковом, яку СБУ запідозрила в держзраді, хочуть звільнити від відповідальності

Харківська обласна прокуратура ініціює звільнення відповідальності за державну зразу старости селища Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області Людмили Вакуленко.

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Про це повідомив на брифінгу 24 лютого керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков, передає "Суспільне". За його словами, за результатами досудового розслідування прокурором планується направити до суду клопотання в порядку частини 3 статті 111 Кримінального кодексу для звільнення вказаної особи від відповідальності.

Зазначимо, що ця норма передбачає, що громадянин звільняється від кримінальної відповідальності, якщо на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників він не вчинив ніяких дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

Нагадаємо, що у травні управління Служби безпеки України в Харківській області повідомило Вакуленко про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 КК). За це передбачено позбавлення волі - на строк 15 років або довічне позбавлення волі, до того ж з конфіскацію майна.

У повідомленні спецслужби йшлося, що "жінка перейшла на бік ворога, проводить роботу з налагодження поставок так званої "гуманітарної допомоги" з РФ та висвітлює це в російських ЗМІ, вербує з числа місцевого населення осіб, які зможуть працювати в інтересах агресора".

В жовтні, вже після звільнення Козачої Лопані від російської окупації, Фільчаков заявив, що стосовно Вакуленко у слідства є "суперечлива інформація", яка має бути перевірена. За словами прокурора, старосту ніхто не затримував і вона продовжує перебувати на робочому місці.