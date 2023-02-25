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В Харьковской области задержали коллаборанта, который трудоустроился "экспертом" в МВД РФ и фабриковал дела против украинцев
Служба безопасности задержала в Харьковской области жителя Купянска, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленник во время оккупации города добровольно отправился на сотрудничество с врагом и устроился в созданный агрессором "управление внутренних дел".
Там он был назначен "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В этой должности он участвовал в фабриковании дел против участников движения сопротивления в регионе.
Для этого использовал "подброшенные" потерпевшим "вещественные доказательства" для оформления необходимых оккупантам "экспертных выводов".
За это коллаборант каждый месяц получал "зарплату" в российских рублях.
После освобождения города злоумышленник скрывался от правосудия в одном из местных частных домов.
Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет заключения", - сообщили в СБУ.
Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали бывших чиновников "Укрзализныци", которые ремонтировали российские военные эшелоны.