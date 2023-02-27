СБУ затримала на Харківщині експрацівника окупаційної адміністрації, відповідального за агітацію

Управління Служби безпеки України в Харківській області затримало чоловіка, який під час окупації місцевості Росією увійшов до адміністрації загарбників та був відповідальним за питання агітації.

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Як повідомляють у спецслужбі, фігурант на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішов на співпрацю з ворогом і став "головним спеціалістом сектора внутрішньої політики Шевченківського територіального управління ВЦА Куп'янського района".

"На цій посаді він організовував та проводив заходи політичного характеру, здійснював інформаційну діяльність у співпраці з окупантами, спрямовану на підтримку держави-агресора та окупаційної адміністрації", - вказують в СБУ.

Встановлено, що зловмисник був відповідальним за збір інформації щодо агітаційних приміщень, стендів, флагштоків та місць розташування виборчих комісій на території колишнього Шевченківского району.

Крім того, він особисто здійснював огляд приміщень для проведення в подальшому "референдуму про приєднання" української території до держави-агресора, а також поширював серед населення газету "Харьков Z".

"За даними слідства, ця газета містила брехливу російську пропаганду, що нібито РФ та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади", - вказують в СБУ.

Як кваліфікували у відомстві, матеріали цих газет заперечували збройну агресію РФ проти України, нав'язували читачам негативне ставлення до української держави, прагнучи посіяти в суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних сил.

Після звільнення частини регіону зловмисник намагався сховатися від правосуддя, однак СБУ встановила його місцезнаходження й затримала. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу (інформаційна діяльность у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.