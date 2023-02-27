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СБУ затримала на Харківщині експрацівника окупаційної адміністрації, відповідального за агітацію
Управління Служби безпеки України в Харківській області затримало чоловіка, який під час окупації місцевості Росією увійшов до адміністрації загарбників та був відповідальним за питання агітації.
Як повідомляють у спецслужбі, фігурант на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішов на співпрацю з ворогом і став "головним спеціалістом сектора внутрішньої політики Шевченківського територіального управління ВЦА Куп'янського района".
"На цій посаді він організовував та проводив заходи політичного характеру, здійснював інформаційну діяльність у співпраці з окупантами, спрямовану на підтримку держави-агресора та окупаційної адміністрації", - вказують в СБУ.
Встановлено, що зловмисник був відповідальним за збір інформації щодо агітаційних приміщень, стендів, флагштоків та місць розташування виборчих комісій на території колишнього Шевченківского району.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, він особисто здійснював огляд приміщень для проведення в подальшому "референдуму про приєднання" української території до держави-агресора, а також поширював серед населення газету "Харьков Z".
"За даними слідства, ця газета містила брехливу російську пропаганду, що нібито РФ та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади", - вказують в СБУ.
Як кваліфікували у відомстві, матеріали цих газет заперечували збройну агресію РФ проти України, нав'язували читачам негативне ставлення до української держави, прагнучи посіяти в суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних сил.
Після звільнення частини регіону зловмисник намагався сховатися від правосуддя, однак СБУ встановила його місцезнаходження й затримала. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу (інформаційна діяльность у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.