СБУ задержала еще четырех организаторов псевдореферендума в Херсонской области

Служба безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области задержала еще четырех организаторов российского псевдореферендума по "присоединению" региона к РФ.

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Как сообщается в сообщении спецслужбы, ими оказались местные жители, которые в начале полномасштабного вторжения добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в ряды местных оккупационных администраций. Там их назначили в состав созданных захватчиками "участковых избирательных комиссий", где их задачей было фабриковать результаты фейкового плебисцита.

"Для этого коллаборанты в сопровождении вооруженных рашистов обходили жилье местных жителей и требовали предоставить персональные данные. Затем людей заставляли прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в пользу Кремля", - говорят в СБУ.

По данным ведомства, в случае отказа от такого голосования к гражданам применялось психологическое давление и угрозы насилием, а также заключением в российский пыточные.

Как уточняют в областной прокуратуре, подозреваемые являются жителями Станиславской и Херсонской общин. С 23 по 27 сентября в сопровождении вооруженных представителей РФ они ходили по домам местных жителей с бюллетенями и урной, призывая их участвовать в незаконном голосовании. После завершения псевдоволеизъявления они передали бюллетени военным РФ и получили "вознаграждение" в российских рублях.

"После освобождения части региона злоумышленники пытались "потеряться" среди жителей общин и таким образом попытаться избежать правосудия. Однако им это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение каждого из фигурантов и задержали их", - резюмировали в спецслужбе.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 28, части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на оккупированной территории группой лиц по предварительному сговору). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследования продолжаются.

Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники управлений СБУ в Херсонской и Винницкой областях при процессуальном руководстве Олешковской и Херсонской окружных прокуратур.