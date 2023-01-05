С начала войны СБУ идентифицировала более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности установила личности более 6 тысяч предателей и коллаборантов, которые присоединились к организации псевдореферендумов в оккупированных районах на юге и востоке Украины.

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Об этом 5 января сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных РФ "иностранных наблюдателей". Привлекая таких фигурантов оккупанты стремились "легализовать" проведение псевдореферендумов и их "результаты".

По данным следствия, все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей в состав России.

В частности, в Херсоне СБУ задержала представителя так называемой "избирательной комиссии", агитировавшего за "присоединение" региона к РФ. Злоумышленник обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей проголосовать за кремлевский проект.

В Николаевской области СБУ нейтрализовала деятельность трех российских агентов, занимавшихся подготовкой и популяризацией псевдоголосования.

В Донецкой области Служба безопасности установила всех представителей так называемой "общественной палаты "ДНР". Фигуранты направили "срочное обращение" к главарю террористов Денису Пушилину с требованием "отделить регион от Украины с последующим его присоединением к РФ".

В Луганской области СБУ идентифицировала "депутата "ЛНР", который публично поддержал направление аналогичного "письма" к главарю террористической организации Леониду Пасечнику.

Кроме того, 11 организаторов фейкового референдума СБУ разоблачила в Запорожской области. Злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления "избирательных списков" и их направление в оккупационную администрацию.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к подрывной деятельности в пользу Москвы.

"В настоящее время часть разоблаченных вражеских приспешников скрывается от правосудия во временно захваченных районах Украины. Однако СБУ знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности", - уточнили в СБУ.

Ранее также сообщалось, что сотрудники СБУ в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах региона разоблачили трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации. До этого в Херсоне разоблачили и задержали руководителя одного из кадровых подразделений "Главного управления МВД России по Херсонской области".