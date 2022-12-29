СБУ идентифицировала еще одного "депутата "ЛНР", который "голосовал" за псевдореферендум в Луганской области

Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся на временно оккупированной территории востока и юга Украины. В результате следственно-оперативных действий установлено лицо еще одного вражеского приспешника, участвовавшего в организации незаконного референдума в захваченных районах Луганщины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, присоединившийся в 2018 году к террористической организации "ЛНР".

Там он вошел в состав местной оккупационной администрации, где был назначен "депутатом народного совета".

После полномасштабного вторжения выполнял задачи Москвы по проведению фейкового плебисцита по "присоединению" региона к составу РФ.

Для этого публично поддержал направление соответствующего "обращения" к главарю террористов Пасечнику.

Кроме этого, коллаборант лично агитировал людей "проголосовать" в пользу страны-агрессора и организовывал пропагандистские мероприятия в поддержку российских захватчиков.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении за:

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории востока Украины.

"Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местах пребывания, маршрутах перемещения и перечне контактов и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности", - отмечают в СБУ.

Ранее СБУ установила личности еще пятерых вражеских приспешников, которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганской области. Все пятеро злоумышленников являются депутатами в созданном агрессором "народном совете ЛНР". По информации СБУ, в сентябре 2022 года они инициировали голосование за псевдозакон о фейковом референдуме.