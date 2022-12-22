СБУ задержала в Херсоне коллаборантку, угрожавшую расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме

Служба безопасности в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне обнаружила злоумышленницу, которая после захвата города добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины.

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Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Женщина оказалась местной, в прошлом она входила в состав местного отделения "Партии регионов". За сотрудничество с оккупантами коллаборантка получила российский паспорт и работу в оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию".

Женщина выполняла задачи, полученные от российских кураторов из Москвы по организации и проведению незаконного "референдума" на юге Украины.

"Для этого развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призвала людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

Выяснилось, что женщина лично вместе с вооруженными россиянами обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях". Если ей отказывали, она угрожала расстрелом.

После освобождения Херсона коллаборантка пыталась быть "незаметной" во избежание правосудия.

"Однако сотрудники СБУ все равно разоблачили ее и задержали. У злоумышленницы обнаружен паспорт гражданина РФ и партийный билет пророссийской партии", — добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сотрудники СБУ в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах региона разоблачили трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации. До этого в Херсоне разоблачили и задержали руководителя одного из кадровых подразделений "Главного управления МВД России по Херсонской области".