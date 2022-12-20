ДБР задержали двух коллаборантов-работников херсонского СИЗО

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении еще двум инспекторам "Херсонского следственного изолятора", которые во время временной оккупации Херсона работали на захватчиков, сообщили в ГБР. Им доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Фигуранты добровольно перешли на сторону врага с первых дней оккупации и начали работать в незаконно созданном органе – "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области". Они выполняли указания врага и получали зарплату в рублях", – говорится в сообщении.

Работники ГБР приступили к документированию деятельности коллаборантов еще до деоккупации города. Имея информацию о том, что фигуранты могут продолжать контактировать с оккупантами и предоставлять им информацию по ВСУ уже на территории освобожденной Херсонщины, ГБР задержало этих двух человек.

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "Новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.