СБУ определила коллаборантов, проводящих массовые репрессии в Луганской области

Сотрудники СБУ идентифицировали в результате следственно-оперативной работы лица четырех коллаборантов, вступивших в созданные оккупантами карательные подразделения "мвд" на захваченной части Луганщины. Среди них – глава так называемого "Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел "лнр".

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Как сообщают в СБУ, в должности он выполняет задачи Москвы относительно навязывания оккупационного режима и подавления движения сопротивления на востоке Украины. Для этого организует массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

"К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы факты похищения людей и ограбления их имущества. По данным следствия, коллаборантом является местный житель, который еще в 2014 году присоединился к террористической организации" – говорится в сообщении.

Там его назначили "заместителем начальника горотдела МВД" во временно захваченной Кадиевке. В сентябре этого года злоумышленник добровольно согласился возглавить вновь оккупационный орган в Лисичанске.

Кроме того, идентифицированы еще три приспешника агрессора, которые поступили в так называемые "райотделы МВД "ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах.

"Новый "оперуполномоченный" и "участковые инспекторы" псевдорганов занимаются запугиванием граждан и разграблением их домов под видом незаконных обысков. После таких "налетов" у людей исчезают деньги, бытовые вещи и другое личное имущество", – рассказали в СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК. СБУ также установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень связей коллаборантов.

Напомним, недавно СБУ также установила личность "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонской области, помогающего россиянам восстановить подачу пресной воды в Крым.