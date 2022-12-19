СБУ ідентифікувала колаборанта, який налагоджує подачу води до російських військових баз у Криму

Служба безпеки України встановила особу "чиновника" окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонської області, який допомагає росіянам відновити подачу прісної води до Криму. Про це 19 грудня повідомила пресслужба СБУ.

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Зловмисником виявився колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Після окупації частини регіону колаборант добровільно пішов на співпрацю з окупантами і погодився очолити створене окупантами "державне унітарне підприємство водних ресурсів Херсонської області".

Основне завдання фігуранта, поставлене Москвою, — налагодження безперебійного водопостачання до військових баз РФ на території півострова. Для цього фігурант підписав "доручення" щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північно-Кримського каналу.

Колаборант докладає зусиль, щоб через цю гідротехнічну артерію можна було забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території Криму.

Наразі зловмисник знаходиться на окупованій території Херсонської області, але СБУ знає місця його перебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

З початком окупації півострова Росією у квітні 2014 року постачання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрито. При цьому в Україні пояснювали, що нестача води в анексованому Криму спричинена масованою мілітаризацією на півострові з боку Росії.

24 лютого 2022 року російські війська захопили частину Херсонської області, зокрема гідроспоруди Північно-Кримського каналу.