СБУ идентифицировала коллаборанта, налаживающего подачу воды в российские военные базы в Крыму

Служба безопасности Украины установила личность "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонской области, помогающего россиянам восстановить подачу пресной воды в Крым. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Злоумышленником оказался бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

После оккупации части региона, коллаборант добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

Основная задача фигуранта, поставленная Москвой, – налаживание бесперебойного водоснабжения в военные базы РФ на территории полуострова. Для этого фигурант подписал "поручение" о незаконном присоединении к составу оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.

Коллаборант прилагает усилия, чтобы через эту гидротехническую артерию можно было обеспечить подачу днепровской воды в места временной дислокации оккупационных группировок на территории Крыма.

Злоумышленник находится на оккупированной территории Херсонской области, но СБУ знает места его пребывания и проводит комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

С началом оккупации полуострова Россией в апреле 2014 года поставки воды из Днепра на Крымский полуостров были перекрыты. При этом в Украине объясняли, что недостаток воды в аннексированном Крыму вызван массированной милитаризацией на полуострове со стороны России.

24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Херсонской области, в том числе гидросооружения Северо-Крымского канала.