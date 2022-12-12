СБУ задержала на Херсонщине трех коллаборантов, заставлявших голосовать на "референдуме о присоединении к РФ"

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах региона разоблачили трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации.

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Как говорится в сообщении спецслужбы, коллаборантами оказались трое местных жителей, один из которых недавно приехал из оккупированного Луганска. В начале полномасштабного вторжения России фигуранты поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

В итоге они выполняли указания Москвы по подготовке и проведению незаконного референдума о "присоединении к РФ" захваченных районов юга Украины, для чего развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района.

По данным СБУ, фигуранты лично призывали людей прийти на "участки" и проголосовать в пользу страны-агрессора. В случае обеспечения явки враг обещал своим приспешникам вознаграждение в размере 50 тысяч российских рублей каждому.

"Кроме того, коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых требовали от людей поставить нужную отметку в "бюллетенях". В случае отказа злоумышленники сразу обращались к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - отмечают в расстреле.

Как добавляют в СБУ, после освобождения района злоумышленники пытались "потеряться" по разным населенным пунктам, однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Фигурантам сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 (участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группы лиц) Уголовного кодекса. За это предусмотрено до 10 лет тюрьмы. Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что СБУ, в частности, разоблачила и задержала в Херсоне руководителя одного из кадровых подразделений "Главного управления МВД России по Херсонской области". Женщина развернула широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором.