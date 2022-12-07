СБУ задержала бывшего правоохранителя, помогавшего РФ создавать в Херсоне "филиал" ФСБ

В процессе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины задержала бывшего милиционера, который во время оккупации города помогал кадровым сотрудникам ФСБ налаживать деятельность "местного" подразделения российской спецслужбы.

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Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Коллаборант подыскивал "единомышленников" для работы в "филиале" ФСБ, а также занимался формированием агентурного аппарата российской спецслужбы, который должен проводить разведывательно-подрывную деятельность на юге Украины.

Злоумышленник работал в правоохранительных органах, уволился в 2010 году. Во время оккупации Херсона с ним связались кураторы. В дальнейшем коллаборант занимался созданием в городе оккупационного органа под названием "государственная служба безопасности", который должен был выполнять задачи Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима на территории региона.

Непосредственно фигурант для подбора "кандидатов" в ряды подконтрольного Москве "ГСБ" использовал собственные связи среди бывших представителей силовых структур.

"В обмен на сотрудничество агрессор пообещал злоумышленнику руководящую "должность" в псевдооргане оккупантов. После освобождения города он пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали", - рассказали в СБУ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении за совершение преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне СБУ разоблачила еще одного "высокопоставленного" коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.

До этого СБУ и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, которые во время оккупации Россией перешли на сторону врага.