СБУ затримала колишнього правоохоронця, який допомагав РФ створювати у Херсоні "філію" ФСБ

У процесі стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні Служба безпеки України затримала колишнього правоохоронця, який під час окупації міста допомагав кадровим співробітникам ФСБ налагоджувати діяльність "місцевого" підрозділу російської спецслужби.

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Про це 7 грудня повідомила пресслужба СБУ.

Колаборант підшукував "однодумців" для роботи у "філіалі" ФСБ, а також займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України.

Зловмисник працював у правоохоронних органах, звільнився в 2010 році. Під час окупації Херсону з ним зв'язалися так звані куратори. В подальшому колаборант займався створення у місті окупаційного органу під назвою "державна служба безпеки", що мав виконувати завдання Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону.

Безпосередньо фігурант для підбору "кандидатів" до лав підконтрольного Москві "ДСБ" використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур.

"В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зловмиснику керівну "посаду" у псевдооргані окупантів. Після звільнення міста він намагався "залягти на дно" для уникнення правосуддя. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали", — розповіли в СБУ.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за вчинення злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні СБУ викрила ще одного "високопоставленого" колабаранта в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

До цього СБУ та Державне бюро розслідувань затримали у Херсоні під час стабілізаційних заходів трьох працівників слідчого ізолятора, які під час окупації міста Росією перейшли на бік ворога.