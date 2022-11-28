СБУ та ДБР затримали в Херсоні колаборантів з СІЗО, де утримувалися викрадені окупантами жителі (ФОТО, ВІДЕО)

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали у Херсоні під час стабілізаційних заходів трьох працівників слідчого ізолятора, які під час окупації міста Росією перейшли на бік ворога. Про це йдеться у повідомленнях відомств.

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Зокрема, йдеться про виконувача обов’язків керівника СІЗО, його заступника з оперативної роботи, а також оперуповноваженої по боротьбі з наркотиками.

Посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, які після російського вторгнення отримали посади у незаконно створеному "управлінні виконання покарань по Херсонській області", що надалі було підпорядковане Федеральній служі виконання покарань РФ, виконували злочинні накази окупантів та утримували незаконно ув’язнених херсонських активістів.

"Перебуваючи на "посадах", вони виконували завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій на території регіону. Встановлено, що вони особисто здійснювали "прийом" до окупаційного СІЗО викрадених місцевих жителів і незаконно тримали їх під вартою у камерах з нелюдськими умовами", - кажуть в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ДБР Фото: ДБР

Після звільнення обласного центру, за даними спецслужби, фігуранти намагалися переховуватись і тим самим уникнути правосуддя, однак були затримані. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Нагадаємо також, що днями СБУ затримала у Херсоні власника місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу української армії.