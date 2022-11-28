СБУ и ГБР задержали в Херсоне коллаборантов из СИЗО, где содержались похищенные оккупантами жители (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне в ходе стабилизационных мероприятий трех сотрудников следственного изолятора, которые во время оккупации города Россией перешли на сторону врага. Об этом говорится в сообщениях ведомств.

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В частности, речь идет об исполняющем обязанности руководителя СИЗО, его заместителе по оперативной работе, а также оперуполномоченной по борьбе с наркотиками.

Чиновники Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, которые после российского вторжения получили должности в незаконно созданном "управлении исполнения наказаний по Херсонской области", которое в дальнейшем было подчинено Федеральной службе исполнения наказаний РФ, выполняли преступные приказы оккупантов и удерживали незаконно заключенных .

"Находясь на "должностях", они выполняли задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведению массовых репрессий на территории региона. Установлено, что они лично осуществляли "прием" в оккупационное СИЗО похищенных местных жителей и незаконно держали их под стражей в камерах с нечеловеческими условиями", – говорят в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ГБР Фото: ГБР

После освобождения областного центра, по данным спецслужбы, фигуранты пытались скрываться и тем самым избежать правосудия, однако были задержаны. В настоящее время им сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.

Напомним также, что на днях СБУ задержала в Херсоне владельца местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам убегать от контрнаступления украинской армии.