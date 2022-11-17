СБУ задержала в Херсонской области местного депутата от ОПЗЖ, работавшего на оккупантов (ФОТО)

Служба безопасности задержала в Херсонской области местного депутата от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", работавшего на рашистов в период оккупации региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с рашистами и занял руководящий пост в оккупационном "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ". Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями", который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их уплачивать налоги в бюджет РФ", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили задержанному депутату о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в ходе контрдиверсионных мер в Днепропетровской области Служба безопасности задержала российского агента, который передавал врагу места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Отмечается, что задержанным оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы, который сейчас скрывается за границей от правосудия за преступления против Украины.