СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, предлагавших призывникам бежать за границу

Служба безопасности заблокировала новые каналы нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате следственно-оперативных действий в Киеве и Луцке задержаны два организатора нелегальных трафиков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что одним из них оказался депутат Черниговского районного совета от запретной партии ОПЗЖ. Он предлагал потенциальным призывникам незаконно уезжать за пределы Украины под видом многодетных родителей.

Для этого за деньги обещал предоставить фальшивые свидетельства о рождении детей, а также обеспечить беспрепятственное "сопровождение" через пропускные пункты госграницы.

Стоимость таких услуг депутата составляла от 3 тыс. дол. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

Для реализации схемы злоумышленник привлек своего знакомого из Волыни как посредника для передачи денег.

"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделку и задержали обоих злоумышленников в областном центре во время передачи части неправомерной выгоды", - отмечают правоохранители.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Киеве. Установлено, что незаконную деятельность организовал директор отделения одного из столичных банков.

За 16 тыс. долл. он "гарантировал" свое содействие в нелегальном пересечении госграницы по поддельным документам о непригодности к военной службе.

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступной деятельности и задержали чиновника вблизи его места работы после передачи всей суммы денежного вознаграждения.

"В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ заблокировала четыре новых канала незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. В результате следственно-оперативных действий в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальных трафиков.