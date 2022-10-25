СБУ обезвредила межобластную сеть сбыта наркотиков, а директора киевской фармкомпании поймала на их контрабанде

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киеве и Черкасской области мощные наркогруппировки, занимавшиеся масштабной контрабандой и сбытом запрещенных веществ, говорится в сообщении спецслужбы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников – оптовые партии тяжелых наркотиков, прекурсоры для их изготовления и огнестрельное оружие. Ежемесячно организаторы наркобизнеса получали "доходы" на сумму более 2 миллионов гривен.

В частности, в Киеве СБУ ликвидировала схему контрабандного ввоза в Украину сильнодействующих веществ, которые используются для производства синтетических наркотиков.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружено более 4 тонн прекурсоров, хранившихся на территории коммерческих складов. Стоимость изъятого на черном рынке составляет около 1 миллиона долларов.

Установлено, что к организации преступной деятельности причастен директор столичной фармкомпании. Именно он наладил "импорт" аналогов димедрола из стран Восточной Азии под видом компонентов для изготовления косметических средств.

С этой целью он вносил недостоверные сведения в таможенные декларации. Получившийся "товар" директор компании скрыто продавал в промышленных объемах, используя личные связи, в том числе среди наркодилеров.

Сотрудники СБУ задокументировали факты преступных действий организатора транснационального канала нелегальных поставок запрещенных веществ. Сейчас ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, в Черкасской области спецслужба обезвредила преступную организацию, которая создала межрегиональную сеть массового сбыта амфетамина, A-PVP и мефедрона. Восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений.

Лидера и троих активных участников наркогруппировки СБУ задержала еще в начале этого года в ходе спецоперации. В результате оперативных мероприятий правоохранители установили всех лиц, причастных к наркобизнесу и задокументировали их преступления.

По данным следствия, они осуществляли продажу психотропов в Киевской, Черкасской, Донецкой, Одесской, Полтавской и Винницкой областях.

Лабораторию для производства продукции они обустроили в частном доме на территории одного из садовых товариществ региона. Необходимые прекурсоры и оборудование закупались через анонимные Telegram-каналы и специализированные интернет-платформы.

Для конспирации своих действий злоумышленники сбывали розничные партии через так называемые "закладки", а оптовые – скрытыми почтовыми отправлениями.

В ходе 32 обысков по месту жительства фигурантов, а также в нарколаборатории были обнаружены, в частности, запрещенные вещества и оборудование для их изготовления на почти 4 миллиона гривен и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Следователи сообщили восьми фигурантам о подозрении по частям 1 и 2 статьи 255 УК (создание и участие в преступной организации); частям 2 и 3 статьи 307 (незаконное производство, хранение или сбыт наркотиков); части 3 статьи 311 (незаконное производство, хранение или пересылка прекурсоров) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой).